Società sportive, via all’iscrizione all’Albo 

Dal oggi e fino al 31 marzo, le associazioni culturali e sportive di Quartucciu potranno iscriversi o rinnovare la loro presenza nell’Albo comunale, un passaggio fondamentale per ottenere il riconoscimento ufficiale e accedere ai benefici previsti dal regolamento.

Possono presentare domanda le associazioni con sede legale e operativa nel territorio, indicando la sezione di appartenenza e allegando documenti come ubicazione della sede, statuto, bilanci, numero dei soci o degli iscritti e una relazione sulle attività svolte o programmate. L’Albo è soggetto a revisione annuale: per confermare l’iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno sarà necessario inviare una dichiarazione sulla continuità dell’associazione e una relazione sulle attività. La mancata conferma comporterà la cancellazione. Le domande vanno inviate via Pec all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo comunale.

