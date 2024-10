Società sportive e volontariato, Baunei fa la parte del leone 

Dalla Regione arrivano contributi a sostegno delle attività sportive e di volontariato. Sei i sodalizi premiati, uno a Gairo e Lotzorai, oltre a un finanziamento per la viabilità extraurbana di Triei (strade rurali Su Pirastu Colcau-Bruncu Ardali e Seddas-Miniera Genna Olidone). Per le attività giovanili della polisportiva Baunese sono stati erogati 50mila euro, 20mila andranno all’associazione Navarra volley, 10mila ciascuno per la polisportiva Gairo e l’unione sportiva Lotzorai. All’associazione culturale Su Maimulu di Gairo la Regione ha concesso un contributo di 10mila euro, mentre a favore di Areus sono stati stanziati 50mila euro destinati all’associazione di volontariato Croce Bianca di Baunei. «Come oggi hanno ricevuto contributi società sportive o di volontariato di Baunei, Lotzorai e Gairo - puntualizza Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd, ex sindaco di Baunei - un domani potrà accadere ad altri paesi. Anzi, bisognerebbe riflettere sull’opportunità di approvare una legge che garantisca sostegno finanziario a tutte le squadre di categorie inferiori». L’esponente Dem aggiunge: «I 50mila euro per la strada de Su Pirastu Colcau si aggiungono ai 100mila già stanziati per la stessa finalità nell’ultima Finanziaria, che comprende anche 100mila euro per il progetto Terra Rubra di Urzulei, 200mila al polo scientifico di Perdasdefogu e 100mila per lavori di adeguamento della struttura ricettiva di Sant’Antonio, a Jerzu». (ro. se.)

