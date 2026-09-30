Società sportive, aperto il bando per i contributi  

Sono aperti a Ussana i termini per la presentazione delle domande per i contributi ordinari a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche che operano nel territorio comunale. Possono accedere al bando le società affiliate a una Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione riconosciuto, in possesso dei requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito web del Comune. Le risorse, che ammontano complessivamente a 25mila euro, saranno distribuite secondo criteri prestabiliti tra cui il numero di partecipazioni a gare e manifestazioni sportive, numero di atleti minorenni tesserati e il rimborso delle spese sostenute per affiliazioni, iscrizioni ai campionati e tasse per le gare. Una quota del 10 per cento sarà invece assegnata in parti uguali a tutte le società in possesso dei requisiti. Le domande dovranno essere inviate via Pec all’Ufficio Protocollo entro lunedì 19 ottobre.

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