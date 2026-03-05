Società Santa Maria, le elezioni 

Parte la corsa alle candidature per la guida della Società di Santa Maria. Succede a Serramanna, dove il parroco della chiesa di San Leonardo, don Giuseppe Pes, che ha competenza anche sulla chiesa campestre intitolata alla compatrona del paese, ha diffuso un avviso ai fedeli, chiamati a manifestare la volontà alla candidatura per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci. Il sodalizio cura il santuario e il parco di Santa Maria e l’organizzazione della festa che si celebra a settembre di ogni anno. “Invito alla candidatura”, è l’intestazione dell’appello del parroco comparso sul sito web ufficiale della parrocchia di San Leonardo. La campagna che porterà al voto per il rinnovo del consiglio direttivo della Società di Santa Maria, ha preso avvio con l’assemblea sociale del 28 febbraio. «In quell’occasione si è stabilito che le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei sindacale si svolgeranno nei locali dell’oratorio sabato 14 marzo, dalle 18,15 alle 20, e domenica 15 marzo dalle 9 alle 12,30», scrive don Pes. «Ogni socio ha diritto di voto attivo e passivo: e vale a dire può votare e può candidarsi». Da qui l’invito a chi intende candidarsi a comunicarlo al sacerdote entro il 10 marzo, specificando se ci si candida per il direttivo e il collegio sindacale. ( i. pill. )

