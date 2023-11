Società romagnola gestirà Casa Serena 

La cooperativa Coopas lascia Casa Serena dopo un quarto di secolo. Il nuovo appalto per la gestione della struttura - ieri l'apertura delle buste - è stato vinto da Seriana 2000, società di Cesenatico in Emilia-Romagna, specializzata nei settori socio-assistenziale-sanitario. La gara indetta dal Comune nei mesi scorsi vede quindi prevalere la realtà “continentale” anche se già atterrata da tempo nell'isola e, in particolare, nel sassarese dove ha spesso amministrato servizi e lavoratori tra il Santissima Annunziata di Sassari, il Civile di Alghero o l'ospedale di Ozieri. La durata del contratto dovrebbe essere di due anni più uno di rinnovo e, anche qui il condizionale è d'obbligo, l'attività potrebbe cominciare dal primo gennaio 2024 o forse dal primo dicembre 2023. La situazione resta su molti aspetti sospesa perché non si conoscono ancora i contenuti dell'offerta tecnica ed economica avanzati dalla cooperativa romagnola e, di conseguenza, quali siano i punti che hanno fatto propendere per la sua proposta. Intanto però trapela un certo timore all'interno di Casa Serena, che al momento ospita circa 70 anziani e annovera una sessantina di lavoratori, per le possibili ricadute dovute alla nuova gestione. Per adesso si parla di ipotesi, come l'eventualità che Seriana 2000 possa esternalizzare alcuni servizi, il che potrebbe comportare dei licenziamenti. Dai sindacati si precisa però che al momento queste sono soltanto illazioni e che, a breve, le parti sociali incontreranno i rappresentanti della società.

