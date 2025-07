«Società partecipate, serve una svolta» 

Conti in ordine ma poche risorse disponibili e riscossione dei tributi ancora in affanno. Il Consiglio comunale ha approvato, con tredici voti favorevoli, sette contrari e un astenuto, il rendiconto della gestione 2024. I numeri certificano un risultato positivo di oltre 20 milioni di euro. Ma dietro ai dati, apparentemente confortanti, si nasconde una realtà più complessa: l’attività di riscossione, pur in crescita, è ancora in affanno, mentre l’avanzo è in larga parte vincolato, tra fondi per crediti di dubbia esigibilità (11,8 milioni), contenziosi, destinazioni d’obbligo e investimenti. La parte realmente utilizzabile, il cosiddetto “avanzo libero”, ammonta a 260mila euro. Troppo poco per incidere su investimenti, manutenzioni o servizi.

«Luci e ombre»

Lo ha sottolineato con chiarezza l’assessore al Bilancio, Gigi Mureddu, nella sua relazione in Aula: «Non stiamo bruciando risorse per il consenso immediato ma stiamo cercando di preservare margini di manovra per i prossimi anni. Il rendiconto racconta una realtà fatta di luci e ombre, con risultati ottenuti e criticità ancora da affrontare». Un intervento che segna una svolta anche personale: prima di entrare in Giunta, Mureddu era tra coloro che – assieme ai dissidenti di Forza Italia – chiedevano un deciso cambio di passo all’Amministrazione. Oggi, invece, è proprio lui a difendere con forza l’impostazione finanziaria dell’esecutivo, tracciando un bilancio del 2024 che non nasconde i limiti ma rivendica i risultati. Con qualche défaillance, come quella evidenziata dal sardista Gianfranco Porcu sulla totale assenza di riferimenti all’operato del suo predecessore, Luca Faedda.

Nodo partecipate

Mureddu ha anche ammesso criticità nella gestione della macchina amministrativa tra lentezza burocratica e carenza di personale tecnico. Ma il passaggio più esplicito lo ha riservato alle partecipate: «Oristano Servizi e Fondazione Oristano devono tornare a essere strumenti al servizio della città. Non possono restare entità parallele: è arrivato il momento di pretendere una maggiore trasparenza, efficienza e cooperazione da parte di questi soggetti».

La minoranza

Severo il giudizio dell’opposizione che ha parlato di maggioranza divisa, senza visione né strategie per il futuro. Accuse respinte dal sindaco, Massimiliano Sanna, soddisfatto di quella che ha definito una gestione attenta, rigorosa e coerente. «Questo risultato - ha detto - è frutto di una visione politica ben precisa: rigore nei conti per evitare il disavanzo che vincola il bilancio nella spesa e nei fondi, ma anche capacità di investire nel territorio e finalmente poter programmare con serietà e concretezza, politica – amministrativa il futuro della città».



