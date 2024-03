Società in house senza regole 

Se non è una bocciatura, le somiglia moltissimo: l’attività di controllo analogo sulle società partecipate del Comune fa acqua da tutte le parti. Il Collegio dei revisori, composto da Tiziana Sanna, Marco Atzei e Carmine Mannea, non lo dice in questi termini ma il messaggio è facilmente leggibile nelle ultime righe del verbale stilato durante la riunione per la verifica sullo stato di attuazione del servizio. «Il Collegio - si legge - invita l’ufficio a vigilare affinché vengano rispettate, oltre alle norme relative alla stipula dei contratti e al reclutamento del personale, anche le norme in materia di trasparenza, anticorruzione e pubblicità degli atti». Perché, di fatto, molti degli obblighi dei due enti controllati, la Oristano servizi e la Fondazione Oristano, risultano disattesi.

Le criticità

Nel 2023 l’ufficio, di cui fanno parte i dirigenti del settore Programmazione, Maria Rimedia Chergia (coordinatrice), Giuseppe Pinna dello Sviluppo del territorio e Alberto Soddu dei Lavori pubblici, si è riunito quattro volte: a gennaio, luglio, agosto e settembre. La prima lacuna riguarda il controllo societario: lo statuto della Oristano servizi, fermo al 2013, non è mai stato aggiornato alla normativa vigente. Ma è soprattutto sotto il profilo del controllo economico-finanziario che il Collegio evidenzia le maggiori criticità. L’attività, per regolamento, prevede tre passaggi: il controllo preventivo, quello concomitante e il consuntivo. Nel primo caso la Fondazione Oristano ha prodotto a inizio anno la bozza del bilancio di previsione, che però non ha mai adeguato agli obiettivi operativi contenuti nel Dup 2023-2025 e trasmessi alle due in house dal Comune nel mese di marzo. La Oristano servizi solo a fine settembre ha presentato il budget 2023, nel quale prevede un risultato economico negativo derivante da possibili decurtazioni di determinati servizi. Il controllo concomitante è praticamente assente: nessun report trimestrale dalle partecipate e quindi nessuna verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

Le verifiche

Per quanto riguarda il consuntivo, la Fondazione Oristano ha presentato a luglio il bilancio 2022, mentre la società diretta dall’agronomo Marco Pessini ha inviato ad agosto solamente una bozza di bilancio, non sottoscritta dall’amministratrice unica. Nessuna relazione sul governo societario. «La coordinatrice dell’ufficio controllo analogo - si legge nel verbale - informa il Collegio che è in fase di predisposizione il referto relativo ai servizi e alla gestione finanziaria». Infine il richiamo sul reclutamento del personale, con riferimento alle linee guida Anac: «Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità». Ma sul sito istituzionale della Fondazione Oristano non risulta ancora il regolamento.

