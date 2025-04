Società in house a ranghi ridotti 

Sulla carta dovrebbe essere il braccio operativo dell’Amministrazione per una serie di servizi strategici, come la cura del verde pubblico e la manutenzione degli edifici comunali. Nei fatti è un organismo sottodimensionato che opera in virtù di un contratto che ormai andrebbe rivisto, come ammesso dalla stessa Giunta. In attesa del piano industriale della “Oristano servizi” (se ne discute ormai da oltre un anno), si moltiplicano gli appalti esterni, alimentando dubbi sull'effettiva valorizzazione della società in house.

I servizi

L’ultimo caso riguarda la pulizia dell’arenile di Torregrande, un compito che almeno in parte sarà affidato a soggetti esterni. A confermarlo è l’amministratrice unica della società partecipata, Ludovica Pau: «Si tratta solo della parte meccanica della pulizia, quella che già da tempo affidavamo a terzi. Non abbiamo i mezzi e il personale a sufficienza per farlo in autonomia». Ma non è che una delle voci depennate dal capitolato speciale d’appalto sottoscritto nel 2023 e in vigore fino al 2029. Nei mesi scorsi è stata una ditta esterna ad occuparsi della potatura degli alberi o della pulizia di piazza Onroco, mentre un anno fa il Comune era dovuto correre ai ripari per garantire il rispetto delle prescrizioni regionali antincendio e, a stagione estiva ormai inoltrata, aveva disimpegnato 23mila euro dal bilancio della “Oristano servizi” per affidare alla IP di Siamaggiore il servizio di sfalcio lungo e strade della città e delle frazioni. «Anche quest’anno il servizio sarà affidato esternamente» fa sapere Pau.

Il verde

Non è un caso se a febbraio il settore Sviluppo del territorio ha pubblicato l’avviso di una “manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi connessi alla gestione del verde pubblico”. La società (che per la manutenzione del verde riceve dal Comune un milione 200mila euro) «ha espressamente condiviso - si legge nella determina - la necessità di appaltare all’esterno alcuni servizi previsti nel capitolato speciale d’appalto per migliorare la qualità del verde pubblico, stante l’impossibilità di incrementare il personale dipendente». Tra questi il diserbo delle pertinenze stradali (70mila euro), la pulizia e il rincalzo di formelle (20mila euro), la manutenzione delle superfici prative irrigue (30mia euro) e la pulizia ordinaria e straordinaria degli arenili (70mia euro). Di sicuro la partecipata continuerà ad occuparsi della pulizia degli stabili comunali e dell’apertura e chiusura dei mercati civici (per 18 mesi rinnovabili il corrispettivo é di mezzo milione di euro). Si occuperà dei servizi cimiteriali e anche del supporto alla riscossione dei tributi comunali (83mila euro per un anno). Ma il dubbio, sollevato qualche mese fa anche dalla commissione Bilancio (che aveva annunciato l’imminente revisione del contratto) resta e sono forti le perplessità sulla reale utilità di una società che non viene messa nelle condizioni di operare al massimo delle possibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA