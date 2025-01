Società di calcio contro il sindaco 

Non c’è pace per l’UssanacCalcio: nonostante le proteste per ottenere un impianto sportivo idoneo, la situazione non è migliorata. Sebbene l’amministrazione abbia concesso (esclusivamente per le partite) l’utilizzo del campo in erba di via Donori, per gli allenamenti la società è costretta ad utilizzare l’impianto di Is Osterias che non sarebbe a norma. «Siamo costretti a fare gli allenamenti in un campo che presenta numerose criticità, come la caldaia messa a nostre spese, che da qualche tempo non funziona. Abbiamo chiesto più volte di poter usare le docce di via Donori ma non ci è stato dato ascolto. È assurdo che ci si debba fare la doccia con l’acqua fredda in inverno», dichiara Antonio Dessolis, presidente della società.

«Gli allenamenti vanno fatti nel campo in terra battuta, altrimenti non ci sarebbe motivo di avere due campi. Abbiamo acquistato una caldaia nuova, come era già in programma da tempo, e la settimana prossima sarà sostituita», risponde il sindaco Emidio Contini. Tra le criticità di Is Osterias ci sarebbero anche gli spogliatoi, troppo piccoli per atleti e tecnici, e il problema della sicurezza. «L’impianto è in avanzato stato di degrado. Uno dei nostri ragazzi, durante un allenamento, è inciampato sulla recinzione deteriorata urtando la testa su una base in cemento, provocandosi un lieve trauma cranico. Ad oggi non è stato fatto nessun intervento per mettere in sicurezza l'impianto. Dobbiamo aspettare che si verifichi una tragedia?» prosegue Dessolis.

La soluzione sarebbe poter utilizzare l’impianto di via Donori non solo per le gare ufficiali ma anche per gli allenamenti. «Siamo l'unica società sportiva senza le chiavi del campo dove si gioca. Mandano i barracelli ad aprire e chiudere l'impianto solo per le partite ufficiali, con orari spesso limitanti per le attività pre e post gara. Ci sentiamo ostaggi, quando il nostro unico scopo è operare nel sociale», prosegue il presidente. Per il 2025 è previsto un utilizzo maggiore della struttura sportiva di via Donori. «L’impianto sarà disponibile per tutte le società del paese. Nessuno deve avere le chiavi e chiudere come se fosse di proprietà. Essendo una struttura pubblica, si alternano diverse società e deve essere accessibile a tutte. Il campo potrà essere usato per le partite di campionato della prima squadra e la juniores», chiude Contini.

