Società del Comune, bilanci da incubo 

«Il bilancio evidenzia diversi debiti nei confronti di creditori privilegiati e, a tal proposito, si raccomanda un necessario cambio di registro al fine di migliorare le discrasie temporali tra incassi e pagamenti». Non c’è solo la “Oristano Servizi” a far tremare le casse dell’Amministrazione civica. Anche la Fondazione Oristano naviga in acque agitate, seppure l’esercizio 2023 si sia chiuso in positivo (con un esiguo 492 euro).

Allarme Fondazione

Il perché lo spiega chiaramente il revisore unico dei conti, Giorgio Ibba, nella relazione che accompagna il documento contabile della partecipata del Comune. «Il bilancio 2023 evidenzia crediti pari a un milione 147.793 euro - si legge - tale elevato importo ha determinato un aumento considerevole dei debiti che, alla data del 31 dicembre 2023, risultavano pari a 706.396 euro, oltre il Tfr ammontante a 125mila 973 euro».

Il commercialista evidenza che «tali elementi costituiscono motivo di allerta e, conseguentemente, risulta necessario monitorare costantemente tali indicatori di crisi». La Fondazione, società in house che in città gestisce tutta l’attività dei beni culturali (dalle strutture museali, alla Sartiglia, passando per monumenti ed eventi) «esercita la propria attività facendo leva sui contributi erogati da Enti pubblici e la cui percezione - scrive Ibba - risulta notevolmente posticipata rispetto alla fase temporale di sostenimento dei costi». Un circolo vizioso che potrebbe ripercuotersi sui conti (già esigui) del Municipio, socio unico e committente sul quale potrebbero rivalersi eventuali creditori privilegiati, in caso di ingiunzione.

Il “caso” direttore

Il richiamo dei revisori ad una più oculata gestione finanziaria della Fondazione Oristano non è nuovo. Anche nel 2022 l’allora revisore aveva posto l’accento sulla necessità di ridurre il rischio liquidità: da allora poco o nulla è cambiato. Compresa l’assenza di un direttore che, tra le varie mansioni, avrebbe anche quella di curare i rapporti con gli Enti debitori ed eventualmente sollecitare i pagamenti.

Oristano Servizi

Sulla “Oristano Servizi” la nota integrativa del collegio dei revisori allegata al bilancio consolidato che ha ottenuto il via libera dell’Aula con 12 voti favorevoli (nonostante le tante assenze in maggioranza) certifica una crisi già nota da tempo. «L’organo di revisione esprime un giudizio positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2023 - scrivono Tiziana Sanna, Carmine Mannea e Marco Atzei - ma non può esimersi dall’evidenziare che, con riferimento alla società “Oristano Servizi”, per il secondo anno consecutivo si è giunti alla predisposizione del consolidato del gruppo con il solo progetto di bilancio e con l’evidenza di una perdita d’esercizio per entrambe le annualità». L’invito al Comune è «a porre in essere ogni intervento per evitare che si arrivi per il terzo esercizio consecutivo con il bilancio della partecipata in perdita e non approvato, per scongiurare le conseguenze che ne deriverebbero».

