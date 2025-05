Socialmente, laboratori di inclusione per disabili 

Un giardino in cui crescono fiori e inclusione, a Portoscuso parte Socialmente. Nella Villa Su Marchesu, già sede di incontro e aggregazione comunitaria, ha sede il nuovo progetto di inclusione per i disabili finanziato dalla Regione, dai Servizi Sociali del Comune e dal Css Sardegna. Tra i laboratori dedicati alle persone con disabilità spicca la creazione di un giardino dedicato alla flora mediterranea, dove i partecipanti coltiveranno e scopriranno piante aromatiche, conoscendo poi gli usi e le proprietà. A disposizione anche altre attività, sia ricreative che sportive, per stimolare le relazioni e le abilità.

«Dopo anni di attesa ripartono finalmente i laboratori dedicati alle persone con disabilità – dice Monica Napoli, assessora ai Servizi sociali di Portoscuso – restituendo loro spazi, dignità e protagonismo. Crediamo che l’inclusione non sia solo una parola da pronunciare ma un principio da vivere ogni giorno. E oggi con Socialmente compiamo insieme un passo importante in questa direzione. Villa Su Marchesu, già luogo simbolo, è un punto di riferimento che racconta una Portoscuso che non lascia indietro nessuno, ma che cammina insieme, con rispetto, partecipazione speranza».

