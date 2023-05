Socialità  e sport: 260 bimbi in festa 

È stata una giornata all’insegna della socialità e dello sport, quella dedicata al progetto sull’attività motoria integrale, patrocinata dal Comune e che si è svolta ieri mattina nel campo sportivo di via Schiavazzi. Tra scuole primarie e dell’infanzia, i partecipanti sono stati circa 260.

«La giornata giunge a conclusione di un anno di iniziative sull’attività motoria integrale, propedeutica al successivo approccio sportivo», spiega Paolo Masia, presidente dell’Associazione Sportiva oratorio e circolo Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia) Sant’Elia. «In ogni plesso un tutor ha affiancato le maestre, cercando di coinvolgere tutti i bambini di Sant’Elia». Duilio Ennas, che organizza le attività sportive per le scuole dell’area metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna, aggiunge che «fino ad oggi si sono cimentati circa 10.000 alunni nelle diverse discipline. Abbiamo fatto una cosa eccellente in un quartiere spesso maltrattato, è un bel segnale».

Per padre Stefano Messina, viceparroco a Sant’Elia, si è trattato di «un momento formativo nella realtà della socialità, per creare un tessuto comunitario in questo bel quartiere. Anche dalle istituzioni c’è bisogno di una mano più concreta».

