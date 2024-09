Socialisti, liberali e Verdi: no a Fitto vicepresidente 

A neanche un mese dalla sua elezione per il bis alla guida della Commissione Ue, Ursula von der Leyen fa i conti con un’Eurocamera in ebollizione. Veti incrociati, malumori bipartisan e il nodo delle quote rosa hanno costretto la presidente a rinviare di una settimana la presentazione del suo nuovo team. L’opposizione alla vice presidenza esecutiva assegnata a Raffaele Fitto ha raggiunto i massimi: «Con Ecr nel cuore della Commissione, non la voteremo», hanno avvertito i socialisti. La presentazione del team avrà luogo il 17 settembre a Strasburgo, alle prime battute di una plenaria che si preannuncia caldissima. Il rischio è che contro il ministro si crei un’asse tra socialisti, liberali e verdi, tutti e tre parte della maggioranza che, a dispetto dei conservatori, ha eletto von der Leyen, tutti e tre contrari ad una “europeizzazione” di Ecr e convinti che la nuova Commissione debba rispecchiare la maggioranza al Pe (sebbene tra i 27 Paesi membri a prevalere, nettamente, siano i governi di centrodestra). Il gruppo dei Socialisti e democratici spinge perché von der Leyen convinca il Lussemburgo a candidare il socialista Nicolas Schmit al posto del popolare Christophe Hansen e si oppone a Fitto come vicepresidente esecutivo. La galassia socialista, tuttavia, non è compattissima. Sulle barricate ci sono le delegazioni tedesche e francese. Più morbida la linea del Pd, che «valuterà Fitto senza pregiudizi». Non sono stati gli italiani a porre il problema del ministro meloniano che però, ha avvertito la delegazione, «dovrà dare segnali ampiamente europeisti» nel corso della sua audizione.

