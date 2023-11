Sociale, restituiti i soldi non spesi  

Il Comune di Arbus restituisce alla Regione 117.810 euro di fondi destinati al sociale e alla cultura perché non sono stati spesi nei tempi previsti.

Sono due i decreti, a firma della responsabile di servizio, che riportano nel dettaglio le relative somme e i periodi interessati. La cifra più consistente di 115mila euro, riferita in parte al 2020 e in parte a diverse annualità precedenti, prevedeva prestazioni assistenziali in favore dei nefropatici, dei trapiantati di fegato e pancreas, l’erogazione di sussidi economici in favore di persone affette da patologie psichiatriche e in carico al Centro di salute mentale competente per il territorio, liquidazione delle rette in favore di utenti inseriti presso strutture residenziali, trasporto di persone affette da handicap al fine di sottoporsi a terapie riabilitative. A questa si aggiunge l’atto di restituzione di 2.810 euro, economie del contributo regionale, relativo al 2019, per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche che tornano nelle casse dell’assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. «È un fatto gravissimo – dice il consigliere di minoranza, Agostino Pilia – uno schiaffo indirizzato ai nostri cittadini maggiormente in difficoltà e bisognosi di cure mediche. Buona parte di responsabilità è indubbiamente degli uffici, la politica deve però vigilare».

