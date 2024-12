Sociale, infrastrutture e cultura: dal bilancio spunta un tesoretto 

Una variazione al bilancio di previsione da 700 mila che consentirà importanti investimenti su sociale, infrastrutture e cultura. Ha ricevuto l’unanimità in Consiglio comunale la lunga relazione della sindaca Debora Porrà. A favore anche Marco Tronci e Pierluigi Palmas della minoranza: «Risorse importanti per la nostra comunità – ha detto Palmas – rispetto alle quali, benché ci sarebbe piaciuto partecipare alle scelte, non ci sentiamo di votare contro».

La variazione al bilancio approvata sarà l’ultima del 2024. «È un momento di impegno e responsabilità dal punto di vista progettuale» ha osservato Porrà: «Tutto quello che abbiamo ottenuto è frutto di un lavoro politico-amministrativo attento e mirato svolto nel corso dell’anno e che va a completare e consolidare gli obiettivi delle nostre linee di mandato».

Tra le tante voci che compongono la variazione ci sono circa 12 mila euro per il servizio riabilitativo globale e misure anti-spopolamento (2 mila) ma a spiccare è il sostegno all’edilizia pubblica ed alla riqualificazione dei centri urbani (44 mila euro più 270 mila destinati ad interventi nelle scuole), l’istruzione per studenti con disabilità (45 mila) e la cura e manutenzione degli ulivi de s’Ortu Mannu (50 mila). Previsti anche 165 mila euro «con i quali riqualificheremo un immobile comunale in piazza Porru per farne il museo archeologico “Milia Passuum”». Infine ci sono anche 100 mila euro ottenuti per spettacoli e concerti di Capodanno.

