Sociale e opere pubbliche: manovra da 410mila euro 

L’amministrazione comunale di Serrenti approva una variazione di bilancio da 410.000 euro. Si tratta della variazione più cospicua approvata nel corso del 2023, di cui due terzi interamente dedicati agli investimenti e alle politiche sociali. «Garantire priorità ai servizi sociali nell’assegnazione delle risorse – commenta l’assessora al bilancio Maura Boi – è un impegno ben preciso che abbiamo formalizzato nel nostro programma elettorale».

Non solo. «Oltre agli stanziamenti sul sociale abbiamo finanziato anche una serie di interventi importanti, tra cui l’implementazione dell’impianto di illuminazione in alcune vie cittadine – continua Boi –. Ciò è stato possibile grazie a una gestione sana e prudente del bilancio comunale e grazie al lavoro svolto dall’ufficio ragioneria. Abbiamo implementato il bilancio e soddisfatto tutte le richieste degli uffici, assicurando i fondi necessari per il sostegno alle categorie più fragili, alle associazioni culturali e sportive, alla riqualificazione urbana e al verde pubblico». La somma servirà per portare a termine diversi interventi, tra cui: 50.000 euro per la manutenzione di piazze, strade e verde pubblico del centro abitato; altri 50.000 euro per la manutenzione di strade rurali; 20.000 euro per il campo sportivo; 10.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza e altri 10.000 euro per la comunità energetica.

