Sociale e cultura: la coop fa festa 

Hanno organizzato un’intera giornata di appuntamenti per festeggiare i 25 anni di attività. Sabato dalle 10 del mattino all’ex mulino Cadoni di Villacidro sarà ripercorsa la storia della coop La Clessidra, onlus molto impegnata in attività culturali e sociali. Si comincia con un incontro dedicato al confronto sul tema “Costruttori di comunità”, seguirà la presentazione del progetto futuro della coop per poi dare spazio, dalle 13,30, alle iniziative conviviali e ludiche per i bambini con un laboratorio di musicoterapia tenuto da Veronica Maccioni e Ottavio farci. E ancora: alle 18 è in programma lo spettacolo teatrale “Il viaggio di sabbia”. Sempre nei locali dell’ex mulino Cadoni sarà possibile ripercorrere la storia de La Clessidra grazie a una mostra fotografica allestita per l’occasione. ( l. d. )

