Sociale e cultura, il polo nell’ex carcere 

Era stato costruito come carcere mandamentale per detenuti a fine pena e per reati minori. Oggi è sede di varie associazioni e l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Guspini è quello di farne un vero polo che possa riunire i sodalizi impegnati nel sociale e nella cultura. Il progetto del carcere fu redatto alla fine degli anni ‘70 da tecnici che ottennero tutti i benestare previsti dalle norme. Superò i collaudi inerenti i servizi civili e sanitari, ma fu bocciato dai funzionari perché non idoneo per la sicurezza a ospitare detenuti.

La storia

L’edificio si trova lungo un sentiero escursionistico con vista sul celebre monumento vulcanico delle canne d’Organo in su Cuccuru de Zeppara. Salvatore Angius, sindaco di Guspini dal giugno 1985 al settembre 1992, ricorda: «Il carcere fu costruito dal ministero di Grazia e giustizia negli anni Settanta e poi trasferito al Comune senza essere completato. Ha ricevuto picche sia dal Ministero che dalla Cassa depositi e prestiti. All’inizio degli anni ‘90, il Comune aveva contratto un mutuo di 80 milioni di lire con un istituto privato e l’edificio era stato assegnato prima alla Asl per ospitare il Serd, servizio per le tossicodipendenze, e poi venne affidato al Corpo forestale di vigilanza ambientale». Marcello Serru, assessore all’Ambiente evidenzia come «l’ex carcere sia riutilizzato, da almeno sette anni, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale»: oggi è sede della Protezione civile e nel 2020, all’inizio della pandemia, era stato il centro di distribuzione delle mascherine.

Il sindaco, Giuseppe de Fanti, sottolinea come i locali abbiano trovato una collocazione utile: «L’edificio è sede di varie associazioni fra cui i due gruppi di infioratori, Santa Maria e San Nicolò, oltre all’associazione Incoro che diffonde la cultura artistica nel mondo giovanile, gli scout e – durante l’estate – ospita Forestas per il servizio antincendio».

Le associazioni

Qui ha sede anche l’associazione Gentilis che si occupa della salvaguardia dell’ambiente. «Abbiamo attrezzato una parte del locale rendendola fruibile dopo che era stata utilizzata per il Serd – dice Carlo Virdis presidente dell’associazione –: oggi è un punto di riferimento per le emergenze delle attività con sala radio e una squadra sempre pronta a intervenire come da piano di protezione civile comunale».

