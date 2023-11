Sociale: contributo del Comune 

Il Comune di San Gavino ha stanziato 108mila euro dall’avanzo libero del proprio bilancio per aiutare le famiglie che hanno bambini iscritti all’asilo nido e per sostenere il sociale. «Le somme saranno così ripartite – spiega l’assessore Bebo Casu –: 58mila euro serviranno come rimborso alle famiglie per le rette dei nidi pubblici e privati. Questo previa autorizzazione della Regione: ci siamo resi conto che le somme trasferite a noi come Comune non sono state adeguate. Altri 40 mila euro sono stati destinati al fondo dei servizi educativi, in particolare i soldi saranno utilizzati per le attività del centro estivo e per la ripresa delle attività del centro di aggregazione per i più piccoli». Proprio su quest’ultimo fronte, Casu annuncia: «Abbiamo già avuto più di 70 iscrizioni al centro di aggregazione sociale di via Fermi. Come amministrazione vogliamo investire su queste attività che sono anche uno strumento di prevenzione al disagio giovanile». ( g. pit. )

