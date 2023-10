Social Gallery: da sabato con Giusy Calia  

Nello spazio della Social Gallery di Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu 43, dopo il successo dei precedenti progetti espositivi, che hanno visto protagonisti il collettivo NostraSanctissima e gli artisti Gianluca Chiai e Josephine Sassu inaugura sabato alle 18 - in anteprima per la Social Gallery - la mostra fotografica “Dall’alto del mio cielo” dell’artista Giusy Calia. L’esposizione sarà visibile dal martedì al sabato (dalle 17 alle 20) fino al 26 ottobre ’23.

Scrive la curatrice Roberta Vanali: «Si focalizza sul concetto del distacco emotivo e sulla fascinazione del corpo femminile con l’obiettivo di sondare le fragilità esistenziali, quelle più radicate e pervasive nel substrato dell’animo umano, il territorio d’indagine del progetto ultimo di Giusy Calia. Quel distacco che è sinonimo di abbandono dove il passato è ormai irrimediabilmente perduto e il futuro mai avrà un volto. Sul filo della memoria prospettive inconsuete si aprono ai nostri occhi».

RIPRODUZIONE RISERVATA