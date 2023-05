Social e videogame, allarme tra i giovani 

Giocano per ore ai videogiochi, controllano continuamente le notifiche di Tik Tok e Instagram, scommettono online (corse di cavalli e partite di calcio, soprattutto) e restano incollati allo smartphone fino a notte fonda. Eccoli i ragazzini cagliaritani risucchiati da videogiochi e social network: nel 2021, ultimo dato registrato, quasi il 20% in più degli adolescenti ha sviluppato una dipendenza. «Il numero dei giocatori giovani o giovanissimi è in crescita», adolescenti, per intendersi, afferma Graziella Boi, direttrice del dipartimento di Salute mentale zona sud della Asl di Cagliari e responsabile del centro Gap (gioco d’azzardo patologico). «E i numeri della raccolta del gioco online lo testimoniano», aggiunge.

La fotografia

Il paradosso è che improvvisamente diventano asociali, si ritirano dentro la loro stanza, frequentano a singhiozzo la scuola, non fanno attività sportiva. E si alzano all’ora di pranzo perché restano svegli fino alle 2, le 3 del mattino dopo essere rimasti incollati allo smartphone fino a 8 ore (al giorno). C’è chi sviluppa ansia, problemi legati al sonno, disturbi dell’alimentazione, fino ad arrivare a una vera e propria dipendenza. I disturbi di addiction , o da uso problematico della rete, contemplano la dipendenza dai videogiochi, dalle relazioni virtuali, dal sesso virtuale, da social network e il gioco d’azzardo, appunto. «Scommettono con l’obiettivo di guadagnare qualcosa e per farlo riescono a utilizzare account di adulti», spiega ancora la dottoressa Boi. «Sono abilissimi e per questo motivo serve un maggiore controllo da parte delle famiglie per evitare che poi i giovani possano sviluppare dipendenza», aggiunge. L’allarme ha radici lontane, «ma non per questo è meno preoccupante. Anzi», dice la dottoressa Boi, «il dipartimento che dirigo, oggi, non ha un ambulatorio specialistico per gli adolescenti ma stiamo cercando uno spazio da dedicare interamente ai giovani».

Social e socialità

Premesso che un tempo di esposizione cosi lungo con lo smartphone (fino a 8 ore al giorno) «è un problema su cui bisogna lavoare», dicono gli esperti (la “norma” sarebbe tra le 3 e le 3 ore e mezza), «bisogna anche andare vedere che tipo di attività i giovani seguono quando sono incollati al telefono», afferma Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta e direttore regionale dell’Osservatorio Cybercrime. «In quel lasso di tempo, infatti, socializzano con altri adolescenti, ascoltano musica e guardano serie tv. Detto diversamente», dice ancora l’esperto, «il fatto che giochino con i videogame, di per se, non è un problema. Nel senso che anche quella è un’attività di socializzazione. L’allarme, invece, scatta quando queste attività producono una compromissione della vita», quindi non vanno a scuola, non fanno sport, non hanno amici, etc. Detto diversamente, il problema non è tanto o solo il tempo quanto piuttosto i contenuti digitali: «Il criterio temporale è importante ma non l’unico», spiega ancora il dottor Pisano. «Videogiochi violenti», sotto accusa GtaV e Call of Duty, «diventano il luogo dove si perde l’empatia ed enfatizzano, normalizzandoli, comportamenti di violenza atroce, l’utilizzo delle droghe e l’oggettivazione sessuale».