Social card da 500 euro per la spesa, via alle verifiche 

Al via le verifiche per la “Carta dedicata a te”, il sussidio da 500 euro da erogare - attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste italiane - e destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità.

Un contributo che quest’anno a Selargius è stato richiesto da tanti cittadini, 517 in tutto. «Sono in corso le verifiche della lista dei beneficiari individuati dall’Inps», fanno sapere dal settore Politiche sociali. In graduatoria nuclei familiari con un Isee non superiore a 15mila euro, residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe della popolazione residente, come richiesto a livello nazionale. Agli uffici dell’assessorato di piazza Cellarium spetta ora il compito di verificare la posizione anagrafica di ciascun richiedente, compresa l’incompatibilità della misura con altri contributi di sostegno al reddito del nucleo familiare per contrastare una condizione di disagio economico. «Sono esclusi», precisano dalle Politiche sociali, «tutti i percettori di reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, sussidi di disoccupazione, fondi di solidarietà per l’integrazione al reddito». Dopo le verifiche, l’elenco definitivo verrà trasmesso prima all’Inps poi alle Poste per la consegna delle carte ai beneficiari.

