Social card, accolte oltre 700 domande 

Arriva anche a Sestu la carta “Dedicata a te”, l’ultima misura di aiuto sociale del governo. Ben 732 i beneficiari. Si tratta di una prepagata sulla quale è caricato un contributo “una tantum”, cioè utilizzabile una volta sola, di 500 euro. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità. Un numero così alto di beneficiari è l’ennesima dimostrazione della difficile situazione sociale che si vive a Sestu, causata anche dalla pandemia. Solo lo scorso febbraio la Caritas sestese dichiarava che nel 2023 aveva gestito tra le 350 e le 400 richieste di assistenza. Alta l’attenzione anche dai Servizi sociali comunali.

Come spiega l’annuncio sul sito ufficiale del Comune, i beneficiari sono decisi dall’Inps e pertanto non è necessario fare alcuna domanda. È invece il Comune, tramite l’Ufficio politiche sociali, a contattare tutti gli aventi diritto, a cui viene inviata una lettera. La carta si può ritirare in un qualsiasi ufficio postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. Al ritiro bisogna presentare il codice di riferimento che verrà fornito nella comunicazione del Comune, documento di identità, codice fiscale o tessera sanitaria. I vecchi beneficiari ancora in possesso della carta potranno verificare l’importo accreditato online senza bisogno di andare alle Poste. Per qualsiasi informazione si può contattare il Servizio sociale dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 ed il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17, chiamando Simone Troga allo 070 236020, Ramona Spiga allo 070 2360484 , o Gianmichele Pau, allo 070 2360219.

