Soccorso urgente, aeroporto blindato 

L’ambulanza avrebbe dovuto varcare l’ingresso dell’aeroporto per consegnare il paziente in condizioni critiche all’equipaggio dell’elicottero ma il cancello era chiuso a tripla mandata. Area blindata. Così il mezzo aereo dell’Areus si è dovuto risollevare in volo per atterrare sul parcheggio dello scalo abilitato all’aviazione generale. Un inconveniente che ha causato lungaggini nelle operazioni di soccorso di un nonnino di 98 anni rimasto vittima di una caduta in un terreno della zona industriale di Tortolì. All’origine del disguido ci sarebbe stata una mancata comunicazione da parte di Aliarbatax, società proprietaria dello scalo, sulla sostituzione dei lucchetti del cancello principale che dai parcheggi apre alla pista.

La vicenda

Tardo pomeriggio di giovedì. La centrale operativa del 118 di Sassari ha allertato l’equipaggio di Echo Lima 1 per volare verso Tortolì. C’era un nonnino con un trauma cranico da trasferire con un’urgenza. Qui è intervenuta l’ambulanza della Croce verde di Tortolì che ha comunicato le condizioni ai medici della centrale operativa i quali hanno ritenuto opportuno inviare il mezzo aereo. Alle 18.10 l’elicottero è atterrato in pista. Il personale tecnico si è diretto verso il cancello, ma una volta infilata la chiave in dotazione agli equipaggi dei mezzi aerei dislocati nelle tre basi dell’Isola questa non apriva il lucchetto. I tempi erano strettissimi. L’ambulanza attendeva fuori dal parcheggio con il paziente a bordo, ma la mancata apertura del cancello ha ostacolato le operazioni del passaggio di consegne del nonnino. A quel punto l’elicottero si è risollevato in volo ed è atterrato sui parcheggi esterni dove lo spazio di manovra era piuttosto limitato rispetto alla pista. Il paziente è stato caricato a bordo e alle 18.18 il mezzo è decollato per Nuoro.

Aliarbatax

«C’è stato un disguido», dice Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax. «Nello scalo sono in corso delle manutenzioni e per limitare il traffico di operatori sono stati sostituiti i lucchetti. Evidentemente non è stata consegnata la copia delle nuove chiavi all’Areus, che le ha sempre avute e continuerà ad averle anche perché l’idea è quella di far stanziare nel nostro scalo Areus, oltre a Forestale e Protezione civile. Dunque - precisa il manager - nessuna volontà di creare ostacoli, anzi c’è tutta l’intenzione di accogliere l’Azienda in aeroporto». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA