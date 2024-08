Soccorso un surfista in difficoltà  

Ferragosto movimentato lungo la costa fra Bosa e Tresnuraghes. Due surfisti si sono trovati in difficoltà nel tratto di mare compreso fra la Torre di Columbargia e Porto Alabe. A causa della forte corrente non riusciva a rientrare a riva, dalla spiaggia è stato lanciato l’allarme e in suo soccorso è arrivata una motovedetta della Guardia costiera che ha recuperato il surfista riportandolo sulla spiaggia.

Poco dopo altro allarme per una coppia di turisti che faceva il bagno ma in pochi minuti si è ritrovata in balìa delle onde, con la corrente che trascinava al largo i turisti. In soccorso è intervenuto prima un surfista poi la motovedetta che ha aiutato i due a rientrare a terra. Le loro condizioni di salute erano buone anche se erano molto spaventati.

La Capitaneria di porto raccomanda massima prudenza, ricorda che è meglio non avventurarsi in mare soprattutto in queste giornate di tempo instabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA