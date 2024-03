Soccorso un muflone denutrito 

Un piccolo muflone è stato ritrovato da una coppia di escursionisti del Sassarese e messo in salvo da una pattuglia della Forestale della stazione di Osini. Il cucciolo, di pochi giorni, si trovava da solo nelle vicinanze dell’ex stazione ferroviaria di Ussassai. Nonostante non presentasse nessuna ferita e non essendo in grado di muoversi a causa della giovane età e di un evidente stato di malnutrizione, si è reso necessario contattare il responsabile veterinario convenzionato con la Provincia per i dovuti accertamenti.

L’animale è stato trasportato nei locali nella stazione forestale di Osini e consegnato alla dottoressa Angela Scattu per le verifiche sul suo stato di salute. La professionista ha confermato che il cucciolo di muflone non ha problemi evidenti e che la cosa migliore sarebbe rilasciarlo sul posto in attesa dell’arrivo della madre. (fr. l.)

