Soccorso turista danese 

Un turista danese si è smarrito a Cala Goloritzè. Non trovava più il sentiero per rientrare al campo base. In virtù delle condizioni impervie del terreno, sul posto, alle 19 di ieri, è intervenuto Drago 143, l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco con base ad Alghero. Una volta arrivato nel punto da cui era partita la segnalazione, l’equipaggio ha recuperato il turista, portandolo in una zona sicura. Alle operazioni hanno preso parte anche i vigili del fuoco di Tortolì. (ro. se.)

