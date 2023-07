Soccorso sulla nave da crociera  

Si è sentito male mentre era su una nave da crociera al largo di Cagliari: un passeggero di nazionalità britannica di 74 anni, con un infarto in atto, è stato soccorso grazie al pronto intervento della Capitaneria di porto. Una motovedetta, con a bordo medico e infermiere del 118, hanno recuperato l’uomo portato poi nel porto cittadino per il successivo trasporto, in ambulanza, al Policlinico di Monserrato per il ricovero e tutte le cure del caso.

L’emergenza è stata gestita dai militari della sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari una volta ricevuta la richiesta di aiuto dalla nave da crociera “Anthem of the Seas”, proveniente da Napoli e diretta nel Regno Unito, che si trovava a circa venti miglia dalle coste meridionali dell’Isola. Una volta trasportato sulla motovedetta, grazie alla tempestività dei soccorsi, è poi arrivato in porto dove c’era ad attenderlo un’ambulanza. La nave ha poi ripreso la navigazione.

