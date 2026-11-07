Soccorso sanitario 

Un trasporto sanitario urgente è stato effettuato dalla Guardia costiera di Carloforte nella notte tra venerdì e sabato. Alle 23.36, la richiesta di assistenza per il trasporto sanitario urgente verso la terraferma. Il paziente, soccorso dalla Croce Azzurra, aveva avuto un malore e la situazione è apparsa grave. L’ambulanza è arrivata al porto di Carloforte in poco tempo e tre minuti dopo la mezzanotte la motovedetta ha mollato gli ormeggi con il paziente a bordo verso il porto di Portovesme. (a.pa.)