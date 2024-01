Soccorso, premiati i volontari della Paff 

Sempre in prima linea per aiutare gli altri. Per questo i volontari di protezione civile della Paff hanno ottenuto l’attestato di riconoscenza e merito “Su ninnieddu”, consegnato nei giorni scorsi nella sala dell’affresco dell’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Il premio è inserito nella trentesima edizione dell’iniziativa “De Suncunas”, ideata e organizzata dal centro culturale Campidanu.

«Ci è sembrato naturale assegnare questo premio alla Paff» dice Susy Monni del centro Campidanu, «per avere in oltre trent’anni di volontariato, contribuito alla crescita culturale della città offrendo esempio di grande professionalità e competenza».

A ritirare la targa tutti i soci con in testa il presidente Amedeo Spiga. «Siamo molto contenti, sorpresi e onorati per questo riconoscimento che non ci aspettavamo – sono le sue parole –. Tra l’altro se guardiamo a tutti quelli che sono stati premiati prima di noi, come la Polizia locale, lo scorso anno, non possiamo che essere orgogliosi. Ancora una volta è stata riconosciuta l’importanza del lavoro fatto dai volontari. Anche il 2023 è stato un anno importante che ci ha visto impegnati negli incendi in via Fiume e a Margine Rosso e ha visto il gemellaggio con le associazioni del Nord Italia».

