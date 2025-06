Soccorso in elicottero, al via la riorganizzazione 

L’obiettivo è far sì che l’elisuperficie in località “Campu e Mare”, lungo il Temo, di proprietà dell’Unione di Comuni della Planargia, possa essere operativa h24, cosa che porterebbe benefici e maggiore sicurezza a un vasto territorio.

Si è svolto ieri mattina un vertice tra l’Areus (Azienda regionale dell’Emergenza Urgenza), la Asl di Oristano, il Comune di Bosa e l’Unione di Comuni della Planargia, «per esaminare la tempistica di realizzazione di un sito operativo Hems (Helicopter Emergency Medical Service) h24, con l’adeguamento dell’area che Areus già utilizza dal 2018 per l'atterraggio degli elicotteri, nell’ambito del progetto di riorganizzazione della rete delle elisuperfici ospedaliere regionali», sottolinea una nota.

Per la Asl e l’ospedale Mastino di Bosa, «l’infrastruttura riveste un’importanza strategica per garantire il trasporto rapido di pazienti non solamente a seguito di interventi di soccorso primario, ma anche nel caso sia necessario trasferire il paziente tra l’ospedale di Bosa e un ospedale di riferimento, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei tempi di cura e all’aumento delle probabilità di successo nelle emergenze sanitarie».

Il commissario straordinario di Areus, Angelo Maria Serusi, ha confermato l’impegno a garantire in tempi rapidi tutto il supporto tecnico, finanziario e organizzativo per rendere idonea l’elisuperficie entro l’anno. L’Unione dei Comuni della Planargia e il Comune di Bosa, si sono detti pronti ad attivare tutte le indicazioni di Areus per avviare i lavori entro settembre.

