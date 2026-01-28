Soccorso, in arrivo sette defibrillatori 

Sette defibrillatori da installare nella sede dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano e nei comuni di Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali. I defibrillatori automatici, saranno posizionati in punti strategici. La mappa sarà comunicata al 118 che, in caso di emergenza, avrà l’esatta posizione degli strumenti salvavita. Nelle prossime settimane partiranno i corsi BLS-D rivolti, in particolare, ai dipendenti dei Comuni. I defibrillatori Dae sono dotati di sensori che consentono al dispositivo di riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione o tachicardia ventricolare e di determinare in modo automatico la necessità di un intervento. «È un passo importante per la tutela della salute dei cittadini», dice il presidente dell’Unione dei Comuni Maurizio Cuccu. «Investire in prevenzione significa prendersi cura delle persone. La sicurezza deve essere una responsabilità condivisa».

RIPRODUZIONE RISERVATA