Soccorso, gli elicotteri voleranno nelle tempeste 

Volare in condizioni meteo quasi proibitive per gli elicotteri del soccorso potrebbe presto non essere più un problema.

L’Areus e Sardegna ricerche stanno infatti sperimentando alcuni dispositivi, hardware e software, posizionati sia a terra che a bordo dei velivoli quali soluzioni innovative per il volo di soccorso Hems.

L'obiettivo è quello di facilitare il volo di avvicinamento strumentale in condizioni di visibilità limitata, come ad esempio durante le tempeste o in presenza di nebbia densa, favorendo anche l'atterraggio in uno spazio occasionale dando la possibilità all'equipaggio di conoscere in anticipo le condizioni meteo del luogo dove si deve intervenire. Il progetto, che viene sviluppato con un appalto pre-commerciale, potrà servire per applicazioni che vanno oltre l'elisoccorso, potendo essere utilizzate anche per altri velivoli. I prototipi vengono sperimentati in contesti operativi reali e i risultati saranno presentati alla fine della primavera.

Per Simonetta Bettelini direttore generale Areus «i risultati di tale progetto, travalicando i confini regionali e nazionali, potranno determinare importanti ricadute scientifiche, tecnologiche e di business nell'ambito del soccorso elicotteristico europeo».

RIPRODUZIONE RISERVATA