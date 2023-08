«Soccorso al sindaco? Non da FI» 

Andrea Soddu sorretto dal centrodestra? Forza Italia si chiama fuori. Il consigliere Angelo Arcadu dice di volere «ristabilire la verità politica» dopo le affermazioni da parte della sinistra cittadina, sull’appoggio dell’intero centrodestra al sindaco definite dall’esponente forzista «tendenziose. L’utilizzo di generalizzazioni infondate per colpevolizzare l’intera coalizione è inopportuno. Il centrodestra è composto da diversi partiti, ciascuno con la propria identità. Ogni partito mantiene la sua autonomia decisionale e le scelte dei singoli consiglieri non possono essere automaticamente estese all’intera coalizione», puntualizza, sottolineando che «è importante chiarire che FI, quale parte integrante e determinante della coalizione, non ha in alcun modo fornito appoggio al sindaco. La nostra posizione politica rimane ferma e coesa, indirizzata al perseguimento dei valori e obiettivi condivisi dai nostri elettori». Poi l’affondo contro Pietro Sanna e Viviana Brau, il primo candidato sindaco della coalizione di centrodestra, l’altra eletta nel Psd’Az, che hanno garantito il numero legale nell’ultimo Consiglio sul bilancio di previsione. «Dispiace che alcuni membri di altre forze politiche abbiano deciso di sostenere l’amministrazione, tale decisione non riflette in alcun modo la politica e il pensiero di Fi».

