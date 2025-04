Soccorsi vani, morto il motociclista 

Non ce l’ha fatta Nicola Pruner, l’operaio di Matzaccara (frazione di San Giovanni Suergiu) che, nella tarda serata di domenica, è rimasto coinvolto nel terribile schianto sulla statale 126 nel tratto che da Cortoghiana conduce a Bacu Abis. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto tra la sua moto, una Honda Hornet e quella di Gabriele Virdis (una Hosqvarna) militare di Tratalias rimasto anche lui gravemente ferito. Il giovane è morto all’alba di ieri durante il trasferimento a Cagliari.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21, a circa trecento metri dall'ingresso del cimitero di Cortoghiana, nei pressi dello svincolo per l’agglomerato di Genna Gonnesa, località dove Nicola Pruner, 33 anni, abitava.

Dalle prime frastagliate informazioni, si era pensato a uno scontro frontale ma, successivamente, il quadro è apparso più chiaro: i due viaggiavano nella stessa direzione di marcia verso Carbonia e facevano parte dello stesso gruppo di motociclisti che stava rientrando verso il Sulcis dopo una gita domenicale in moto. Per cause che le indagini dei carabinieri dovranno accertare, quando Pruner era quasi giusto a destinazione, le due moto sono entrate in collisione e, nel terribile schianto, i due motociclisti sono stati catapultati parecchi metri più avanti dal punto in cui sono stati poi trovati i due potenti mezzi dai soccorritori. Le condizioni di Pruner sono apparse subito gravissime. Dopo l’arrivo degli operatori del 118, dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasferito al vicino ospedale Sirai di Carbonia con l’ambulanza medicalizzata. Dopo un primo intervento d’urgenza, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale, ma le sue condizioni nel corso della notte sono peggiorate così, poco prima dell’alba di ieri, si è deciso di trasferirlo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Tentativo vano: purtroppo l’operaio è arrivato a destinazione ormai privo di vita. Intanto le due moto sono state poste sotto sequestro e la salma ieri sera non era stata ancora restituita ai familiari.

Il dolore

La notizia della disgrazia in poco tempo ieri si è sparsa a Matzaccara, dove risiede la famiglia di Pruner e dove le campane della chiesa di Sant’Elena Imperatrice, alle otto del mattino, hanno suonato “a morto”. La piccola comunità della frazione si è stretta attorno alla famiglia dell’operaio e tanti sono anche i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici o di conoscenti che lo descrivono come un grande lavoratore e amante delle due ruote. Cordoglio anche dall’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu: «Siamo sconvolti dall’ennesima tragedia che ci strappa una giovane vita dalla nostra comunità, – ha detto la sindaca Elvira Usai – ci stringiamo al dolore della famiglia di Nicola».

Il ferito

Restano gravi le condizioni di Gabriele Virdis, quarantasettenne di Tratalias, militare dell’esercito, che guidava la seconda moto. È stato trasportato immediatamente al Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in chirurgia d'urgenza: sarebbe stabile, con numerose fratture e lesioni, attualmente la sua prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

