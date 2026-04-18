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San Vero Milis
19 aprile 2026 alle 00:24

Soccorsi per un’auto  in fiamme 

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Paura ieri mattina per un’auto che è andata a fuoco mentre percorreva la strada che conduce alla borgata di Putzu Idu, frazione di San Vero Milis.

L’allarme è scattato intorno alle 12,45 quando una persona ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Oristano per segnalare un’auto in fiamme proprio alle porte della località turistica.
Dalla centrale è stata così inviato un mezzo di soccorso e la squadra giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento delle fiamme che avvolgevano l’auto e a mettere in sicurezza la zona. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse alla vegetazione che si trova proprio a ridosso della strada d’accesso alla borgata.
Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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