Soccorsi mobilitati per un falso allarme  ma l’auto è in officina 

Una chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare, intorno alle 7 di ieri mattina, l’intervento della sala operativa che ha immediatamente allertato vigili del fuoco, ambulanza e polizia per un presunto incidente avvenuto nella zona di Pratosardo.Una volta giunti nel punto indicato dalla segnalazione, però, i soccorritori non hanno trovato alcuna vettura coinvolta né tracce di alcun sinistro. I mezzi di emergenza hanno perlustrato la zona per diversi minuti, senza riscontrare nulla, rendendosi conto che si trattava di un falso allarme. Successivamente è emerso che l’allerta era partita da un sistema sos automatico installato su un’autovettura Mercedes.

Si tratta dei nuovi dispositivi di sicurezza presenti su molte auto di lusso o legati ad alcune polizze assicurative: si attivano automaticamente in caso di forte decelerazione improvvisa o di interruzione dell’alimentazione elettrica, interpretando l’evento come un possibile incidente. Nel caso specifico, l’auto era stata portata in officina. Quando il meccanico ha iniziato a operare, il sistema ha rilevato una condizione anomala e, non riuscendo a contattare il proprietario del veicolo, ha quindi allertato i mezzi di emergenza.

