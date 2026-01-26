VaiOnline
Pratosardo.
27 gennaio 2026 alle 00:28

Soccorsi mobilitati per un falso allarme  ma l’auto è in officina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare, intorno alle 7 di ieri mattina, l’intervento della sala operativa che ha immediatamente allertato vigili del fuoco, ambulanza e polizia per un presunto incidente avvenuto nella zona di Pratosardo.Una volta giunti nel punto indicato dalla segnalazione, però, i soccorritori non hanno trovato alcuna vettura coinvolta né tracce di alcun sinistro. I mezzi di emergenza hanno perlustrato la zona per diversi minuti, senza riscontrare nulla, rendendosi conto che si trattava di un falso allarme. Successivamente è emerso che l’allerta era partita da un sistema sos automatico installato su un’autovettura Mercedes.

Si tratta dei nuovi dispositivi di sicurezza presenti su molte auto di lusso o legati ad alcune polizze assicurative: si attivano automaticamente in caso di forte decelerazione improvvisa o di interruzione dell’alimentazione elettrica, interpretando l’evento come un possibile incidente. Nel caso specifico, l’auto era stata portata in officina. Quando il meccanico ha iniziato a operare, il sistema ha rilevato una condizione anomala e, non riuscendo a contattare il proprietario del veicolo, ha quindi allertato i mezzi di emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Centro Sardegna.

Dorgali e Siniscola preparano le richieste di fondi

Fabrizio Ungredda
Regione

Manovra, polemiche sul doppio ruolo della governatrice

Oggi in aula si riprende dalla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà 
Roberto Murgia
L’iniziativa

Capitale del mare 2026: Cagliari ci crede

Zedda: «Candidatura concreta, frutto del lavoro condiviso tra varie istituzioni» 
Alessandra Ragas
Tempi moderni

Lettere, un lento addio: sempre meno recapiti, via una cassetta su tre

Poste Italiane: «Razionalizzazione, ma non faremo come in Danimarca» 
Marco Noce
il caso

Lega-FI, scontro su Calenda e ultradestra

Tajani a colloquio con Marina Berlusconi dopo l’apertura ad Azione 