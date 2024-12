Soccorsi in mare,  la missione della Capitaneria 

«Il mare non è l’habitat naturale dell’uomo. Per questo bisogna averne sempre timore. E verificare le proprie condizioni fisiche quando si decide di fare una nuotata. Inoltre se possibile non farla mai in solitaria». Giovanni Stella, contrammiraglio e comandante della direzione marittima di Cagliari, nell’annunciare l’inizio dei festeggiamenti per i 160 anni della Capitaneria di Porto – che verranno celebrati il prossimo 20 luglio 2025 ma che vedranno delle tappe, come quella della presentazione del calendario con la storia del corpo che uscirà il 13 dicembre – ha ricordato ancora quali sono stati i numeri fino a ora dei soccorsi e dell’attività di controllo e prevenzione in mare.

Lo ha fatto durante la puntata di ieri su Radiolina de La Strambata. Ospite di Mariangela Lampis, ha evidenziato che quest’anno la Guardia Costiera di Cagliari che ha competenza su 950 chilometri di costa, da Arbatax a Bosa, ha soccorso 124 persone in mare. Purtroppo in 13 casi (poco più del dieci per cento) non si è potuto far niente. La fascia d’età più frequente di chi ha avuto malori o si è trovata in difficoltà in mare è quella tra i 18 e 35 anni. Ma quelle che purtroppo sono decedute è in gran parte composta da persone con più di 51 anni (11 su 13). «Questo significa», ha evidenziato Stella, «che bisogna essere consapevoli delle proprie condizioni fisiche. Inoltre le operazioni di soccorso, essendo in mare, sono ovviamente più lente di quanto avviene a terra. Per noi è sempre un acorsa contro il tempo». La Capitaneria ha inoltre dato assistenza a 28 imbarcazioni, quasi tutte da diporto. In undici mesi sono stati poi effettuati 9.378 controlli in mare: 459 i verbali amministrativi e 8 denunce penale.

Stella ha poi annunciato il percorso per i festeggiamenti dei 160 anni della Capitaneria. E anche Cagliari si preparerà per questo importante compleanno. (m. v.)

