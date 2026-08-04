Soccorsi due ciclisti dispersi 

Si erano avventurati in bici nella zona di Quirra, sotto un cielo in cui le nubi cariche d’acqua si erano appena dissipate. Ma una coppia di turisti veneti si è persa nel groviglio di stradelli a Serra ’e mari, al confine tra il territorio di Tertenia e l’isola amministrativa di Arzana. Non ritrovando la retta via, i due vacanzieri hanno chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i soccorritori. Che li hanno ritrovati durante la notte tra lunedì e ieri.

Tutto è iniziato intorno alle 23, quando i due turisti, che stanno trascorrendo un periodo di vacanze in Ogliastra, hanno perso l’orientamento mentre in bici transitavano nella zona a sud di Tertenia, verso San Giorgio. Con i minuti saliva anche l’angoscia. Una volta che hanno capito di non farcela da soli, i due si sono messi in contatto con il 112. «Ci siamo persi», hanno riferito all’operatore della centrale che ha subito appuntato le coordinate per poter attivare la macchina dei soccorsi. Giusto il tempo di organizzare la spedizione e poi la squadra della stazione del Soccorso alpino di Baunei si è messa in viaggio verso Tertenia. La missione per recuperare i dispersi è cominciata con un primo contatto telefonico con la coppia, ma il buio non era l’alleato ideale per raggiungerla. I soccorritori sono andati incontro ai due turisti, raggiunti intorno all’una di notte. Sul posto, a titolo precauzionale, è intervenuta anche l’ambulanza della Croce verde di Tertenia. I volontari si sono sincerati che le condizioni dei due fossero buone, tanto che gli stessi turisti, sebbene provati da un’inattesa disavventura, hanno rinunciato ad accertamenti in Pronto soccorso.

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