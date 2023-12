Soccorsi da Cuba per salvare l’ospedale 

La scialuppa di salvataggio potrebbe arrivare da Cuba. Giovani medici disposti a lavorare in Ogliastra, a differenza dei loro coetanei sardi. Più che una speranza per un ospedale in caduta libera. A febbraio saranno due anni che le mamme ogliastrine sono costrette a partorire lontano da casa, a causa chiusura del punto nascite. I pediatri sono merce rara, quindi questa chiusura sembra doversi prolungarsi ancora. Chiusa la pediatria, chiuso il punto nascite. La cardiologia continua ad aspettare il primario e, nel frattempo, i medici scappano altrove. Non ci sono buone notizie. Le battaglie contro la chiusura del reparto di ortopedia hanno lasciato il posto a quelle contro la chiusura del punto nascite, in bilico di anno in anno. Il personale sanitario in scadenza di contratto aspetta gli atti deliberativi per la riconferma. E le passerelle della politica in attesa delle regionali sono appena cominciate.

I sindacati

La segretaria territoriale della Uil fpl, Aurelia Orecchioni è amara: «Dopo anni la situazione di pediatra e ostetricia è in fase di stallo, cardiologia non ha direttore e pochissimi medici, in quanto i consulenti non possono assicurare continuità assistenziale. A due mesi dalle elezioni assisteremo a tante e tali promesse che difficilmente si trasformeranno in fatti. Il mai affrontato delle scuole di specializzazione e la poca attrattività dell’Ogliastra. Nulla è stato fatto». E fa appello ai candidati alla presidenza dell’isola «Chiediamo di esporci delle soluzioni e non le solite promesse, la salute non ha un colore politico». Infermieri e Oss, dopo la pronuncia della Regione, attendono ancora gli atti deliberativi che dovrebbero riportarli vicino a casa. L'atteso regalo di Natale, per molte madre lavoratrici, non è arrivato. L’azienda, interpellata sul punto, non ha dato risposte. Anche questa una costante.

Edilizia al palo

Dalla Cisl, Michele Muggianu sottolinea come poco o nulla sia cambiato nell’ultimo anno: «I provvedimenti tampone non sono idonei a salvare la sanità e gli atti aziendali non evidenziano la portata dell’emergenza». Investimenti strutturali e organizzativi nel mirino del sindacalista. «Anche degli interventi di edilizia, relativamente ai nuovi ospedali, qui non si è sentito nulla. Abbiamo rinunciato a priori ad avere una struttura moderna e, quindi, poco appetibile. La Regione dovrebbe far fare i concorsi dando priorità alle Asl più in difficoltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA