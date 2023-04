Soccorsa escursionista tedesca 

Parte la stagione turistica, sorridono gli imprenditori, ma cominciano i soccorsi nel Supramonte per turisti in difficoltà. Ieri è toccato ad una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro intervenire nel primo pomeriggio nella valle di Lanaitho, in località Su Ruvagliu per soccorrere un’escursionista tedesca. Mertsch Sibylle, di 64 anni, mentre rientrava dal sito archeologico di Tiscali, probabilmente ha messo male il piede in una dei tanti massi di calcare del sentiero, cadendo e procurandosi una sospetta frattura alla caviglia. La donna, dolorante e impossibilitata a proseguire il cammino con i propri mezzi, ha chiamato i soccorsi. Giunta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118, ha immobilizzato l’arto e trasportato l’infortunata nella barella Kong a valle dove ad attenderla c’erano i sanitari e un’ambulanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA