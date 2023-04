Soccorsa con l’elicottero dopo un volo di venti metri 

Si è rischiata la tragedia a Posada dove una turista ventenne di nazionalità ceca è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta nel vuoto mentre si calava da una parete rocciosa insieme al suo compagno. A causa di un improvviso malore è volata da un’altezza di circa venti metri sbattendo contro le rocce alla base della parete. Soccorsa dal nucleo speleo alpino dei vigili del fuoco di Nuoro, è stata trasferita con l’elicottero dell’Areus all’ospedale di Sassari. Nella rovinosa caduta ha riportato politraumi al bacino e agli arti inferiori anche se per fortuna non corre pericolo di vita. Durante le operazioni di recupero, issata a bordo del velivolo con il verricello, la giovane è rimasta sempre vigile. L’incidente si è verificato nel costone nord della Rocca del castello della Fava in località “Sa passerella” intorno alle 13.30. A dare l’allarme è stato il compagno, venticinquenne, anche lui di nazionalità ceca. Sul posto, insieme al 118 e agli agenti del commissariato di Siniscola, sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco: quella speleo alpina del comando provinciale di Nuoro e quella di Siniscola. Visto il punto molto impervio si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha accompagnato a Sassari la giovane turista.

