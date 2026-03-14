Soccorritori sotto sfratto: «Così chiudiamo» 

Nel parcheggio sterrato davanti alla “Casa dell’anziano”, le ambulanze dell’associazione SOS Sestu ci sono ancora. E nelle stanze i volontari sono ancora lì, pronti a entrare in azione per svolgere un servizio importantissimo per la comunità. Eppure entro trenta giorni dovranno andare via da qui, in viale Vienna, come prevede un’ordinanza di sgombero, in quanto occupano i locali «senza avere titolo».

La preoccupazione

Ma intanto si lavora come sempre, anche se i volontari faticano a nascondere la preoccupazione. Sorrisi tirati, la tensione sul volto di chi ama ciò che fa, gratis, e non vuole perderlo. «Se c’è qualcosa che possiamo fare, ce lo dicano», afferma da subito Giampietro Bonfanti, caposervizio di turno, «questo posto lo abbiamo sempre tenuto bene. Abbiamo tenuto tutto in ordine e in modo da lavorare in sicurezza». L’associazione è presente a Sestu da quasi 26 anni, essendo stata fondata a giugno del 2000. Ne fanno parte 28 persone. «Interveniamo in caso di emergenze, trasportiamo chi deve fare una visita medica o una dialisi. E teniamo anche corsi di formazione. E lo facciamo qui».

Al pian terreno la sala comune: tv, poltrone, quello che serve per riempire i turni di 12 ore. E poi al piano di sopra una sala più grande per imparare il primo soccorso: «Abbiamo insegnato a tutti, anche ad anziani. Senza una sede, dovremo chiudere. Ma noi abbiamo un contratto con Areus e abbiamo preso l’impegno di aiutare i cittadini», continua Bonfanti. A Sestu le associazioni che si occupano di soccorso sono due: SOS Sestu e Sardegna Solidarity. E insieme servono una cittadina di più di ventimila abitanti. Enrico Pia, presidente di SOS Sestu, cerca di essere più fiducioso per il futuro: «Abbiamo scritto al Comune per spiegare le nostre esigenze. Certo quest’ordinanza può creare paura. Ma noi non andiamo via, e troveremo un modo di non far mancare i nostri servizi».anche la Pro Loco, che usa alcuni locali come magazzino, ma ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Il caso

A portare a questa situazione era stata un’ispezione dell’ufficio tecnico comunale arrivata dopo l’intervento della capogruppo Pd Michela Mura in Consiglio comunale. Sopralluogo che aveva portato all’ordinanza di sgombero. I locali dell’edificio sono stati affidati nel tempo a varie associazioni per evitare l’abbandono, ma ci sono problemi amministrativi e di collaudo. Recentemente in un’altra parte dell’enorme struttura sono terminati i lavori per realizzare alloggi destinati a persone con disabilità in un progetto per aiutare a diventare più autosufficienti, ma, per ora, non sono stati utilizzati. «Ho sentito i volontari dell’associazione, presto cercheremo le soluzioni possibili e percorribile nel breve e lungo tempo», garantisce la sindaca Paola Secci.

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