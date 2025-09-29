VaiOnline
L’allarme.
30 settembre 2025 alle 00:41

Soccorritore del 118 colpito con un pugno «Non siamo sicuri» 

Un solo pugno, però violentissimo, alla persona che cercava di aiutare. E così l’operatore di un’ambulanza del 118 si è ritrovato al pronto soccorso, mentre l’uomo senza fissa dimora che l’ha colpito è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali a danno di un esercente la professione sanitaria e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultima accusa riguarda i tentativi di aggressione nei confronti dei carabinieri della stazione di Villanova, che domenica sera sono intervenuti in via Sonnino per immobilizzare un vagabondo di nazionalità tunisina. L’ambulanza ha raggiunto in pochi minuti il 49enne nordafricano che stava dando in escandescenze, e che fin da subito ha colpito con un violento pugno uno degli operatori sanitari. Quest’ultimo, appena la situazione si è finalmente calmata, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove i medici gli hanno riscontrato una lesione che il codice penale classifica come grave. Immediato l’intervento dei Carabinieri, ma l’uomo non ha reso facili le cose nemmeno ai militari: ha opposto resistenza tentando di colpirli con calci ed è stato arrestato.«Purtroppo, gli episodi di violenza nei confronti degli operatori dell’emergenza-urgenza», sospira Giampaolo Cugliara, della Fials, «sono sempre più frequenti. Medici e infermieri sono sempre vittime di aggressioni nei pronto soccorso, perché la progressiva smobilitazione della sanità territoriale concentra tutta la domanda sui pronto soccorso e le attese si allungano». (l. a.)

