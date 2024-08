Soccorre un 93enne, poi gli ruba i soldi 

Era caduto rovinosamente sull’asfalto di piazza Yenne, venendo prontamente soccorso da un passante. Il nonnino 93enne se l’era cavata con un grosso spavento e qualche escoriazione, ma quando poi era riuscito a tornare a casa si era accorto che con sé non aveva più il portafogli con soldi e contanti. A rubarglielo, hanno poi scoperto i carabinieri, sarebbe stato proprio il 51enne che era apparso così gentile e che si era fermato per aiutarlo dopo la caduta.

La rovinosa caduta

I fatti risalgono allo scorso 19 luglio, quando l’anziano cagliaritano era stato vittima di un incidente pedonale. Arrivato nei pressi della piazza che domina il largo Carlo Felice, il 93enne era purtroppo inciampato finendo a terra e battendo violentemente il fianco e la testa. Una caduta che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici ma che, per sua fortuna, si era risolta con qualche ematoma e un grosso spavento. Disorientato per il colpo alla testa, ancora a terra, si era trovato accanto un 51enne che, con fare molto gentile, era corso ad aiutarlo per accertarsi che non servisse un’ambulanza.

Il furto del portafogli

Una volta passato lo spavento, anche se dolorante, l’anziano aveva poi ripreso la via di casa. Nel giro di pochi istanti, però, si era accorto che non aveva più con sé il portafogli con documenti e soldi. Tornato sul luogo della caduta, ipotizzando fosse scivolato fuori dalla tasca, l’uomo non aveva trovato nulla e allora aveva capito di essere stato derubato e dunque avvisato i carabinieri.

Le indagini

A condurre le indagini sono stati i militari della Stazione di Sampace che hanno subito ottenuto le immagini delle telecamere che sorvegliano la piazza. Oltre a quelle pubbliche gestite dalla Polizia Locale, in quella zona sempre molto affollata ci sono anche le apparecchiature di videosorveglianza un gran numero di locali. Proprio analizzando i filmati di alcune di queste attività, i carabinieri hanno trovato i fotogrammi della caduta dell’anziano e le immagini dell’uomo che si avvicinava per aiutarlo, scoprendo poi che è stato proprio lui ad impossessarsi del portafogli.

La denuncia

Nei giorni scorsi è scattata la denuncia a piede libero del 51enne che vive nella zona di viale Fra Ignazio. Gli investigatori hanno inviato in Procura una comunicazione con notizia di reato (Cnr) allegando le immagini che inchioderebbero il presunto ladro: colui che si era prodigato per aiutare il nonnino, l’avrebbe dunque anche derubato. Ora dovrà difendersi dall’accusa di furto.

