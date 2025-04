«Sobrietà», non si placa la polemica sul 25 Aprile 

Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna. Sono solo alcune delle città in cui il 25 aprile i movimenti antifascisti scenderanno in piazza per celebrare la Liberazione, mentre ancora non si placa la polemica per il lutto nazionale proclamato dal governo fino al giorno successivo. Una giornata alla quale tiene molto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha confermato la sua partecipazione a Genova. Le divergenze di approccio alla Festa della Liberazione permangono tutte alla vigilia della ricorrenza. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non usa mezzi termini per stigmatizzare l’invito del governo alla «sobrietà nelle manifestazioni». «Il 25 aprile non è che beviamo e quindi dobbiamo essere sobri. È una giornata di mobilitazione».

Botta e risposta

Parole criticate duramente dal centrodestra: «Nostalgico, sbaglia ad alimentare tensioni», puntano il dito da Forza Italia. E la Lega, con il vicesegretario Andrea Crippa, non è più morbida: «Non hanno senso le polemiche della sinistra sulla sobrietà, visto che il 25 aprile sarà un giorno di lutto nazionale. Organizzare le piazze è giusto, speriamo che non siano piazze violente verbalmente o fisicamente». L’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, è già impegnata attivamente a organizzare «numerosissime iniziative». E le adesioni fioccano, talvolta spinte proprio dal malcontento per la postura dell’esecutivo. «Nelle ultime manifestazioni organizzate dalla sinistra si sono distinti soggetti che di sobrietà, pace e dell’educazione non hanno fatto un punto a loro favore», punge ancora Crippa. Il leader forzista, Antonio Tajani, cerca di smorzare: il ministro Musumeci «ha parlato di un tema generico...non ha detto sobrietà per il 25 Aprile. Non c’è da fare nessuna polemica». Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Per come lo abbiamo conosciuto, persino papa Francesco sarebbe in imbarazzo ad immaginare un 25 aprile in sordina». Da Milano, il sindaco Giuseppe Sala dice: «Lo si farà ovviamente con il senso che ha il 25 Aprile, con il ricordo di quello che è stato 80 anni fa. La manifestazione si farà».

Le presenze in piazza

In Avs Angelo Bonelli tiene il punto: «Non si tratta di un happy hour, ma della commemorazione della liberazione dell’Italia dalla dominazione nazifascista, che ci ha restituito la democrazia. Una dominazione che ha causato l’assassinio di tanti italiani». Musumeci, «ha usato una parola sbagliata, sbagliata quella e la polemica che segue. Il 25 Aprile si festeggia e lo si fa in forme sempre sobrie, non è che uno va a ballare», sottolinea da Azione Carlo Calenda. Il M5S si tiene distante dalle polemiche, ma Giuseppe Conte sarà in prima linea a festeggiare la Liberazione, venerdì mattina alle Fosse Ardeatine. Quanto a Elly Schlein, sarà a Milano.

