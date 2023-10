Assemini. Importante, sì, ma non decisiva. Salernitana-Cagliari è ricca di significati, in classifica e in prospettiva. Ma Claudio Ranieri, splendido 72enne festeggiato dal mondo intero ieri (non solo quello calcistico), dà il giusto peso, dall’alto della sua saggezza, alla partita in programma domenica all’Arechi. «Io so che dovrò lottare sino all’ultima giornata e mi auguro di salvare questa squadra», mette subito le mani avanti. «Non molleremo mai».

Il regalo più atteso

Il solito sorriso composto, cortese, con tanto di brindisi e pasticcini a fine conferenza stampa nella Club House del centro sportivo di Asseminello. È lui ad aprire lo champagne e a riempire, uno per uno, i calici dei giornalisti presenti. Lo sguardo, però, è fermo, impenetrabile. Accetta la battuta, sì, ma non l’alimenta. Come se fosse già in trance agonistica. «Buon compleanno, mister». Ringrazia con garbo ma volta subito pagina, più che al compleanno pensa alla Salernitana. Ma si aspetta un bel regalo dai suoi giocatori domani. «Non devo, però, certo essere io a chiederlo...», l’unico strappo scherzoso che si lascia scappare prima di lanciare il guanto di sfida e rassicurare l’ambiente sulla salute - sia fisica che mentale - della sua squadra. «Sta bene e si respira un’atmosfera positiva. Certo, nessuno di noi è contento per la classifica. Ma vedere i ragazzi in allenamento è uno spettacolo da quanto spingono. Io motivo loro così come loro motivano me».

I nazionali

Avanti tutta a testa alta. «Commettiamo degli errori fatali. Ma l’impegno c’è, sempre. Non posso rimproverare nulla alla mia squadra». Un’altra sosta alle spalle. «Avrei preferito sfruttarla per lavorare con tutti, ma va bene così. Anche i nazionali sono tornati, stanno bene, hanno recuperato e si sono allenati. Sta meglio anche Hatzidiakos, ma non verrà convocato». Morde il freno Luvumbo, che sembra aver finalmente risolto i guai fisici che lo hanno costretto a saltare la partita con la Fiorentina, parte di quella con la Roma e gli impegni con l’Angola. «Ce l’hanno rimandato indietro per il riacutizzarsi di quel problemino alla coscia. Ma ora sta bene ed è convocabile». Così come Mancosu. «Un giocatore importante per noi», tiene a precisare Ranieri. «Lui può fare tutti i ruoli dell’attacco, la seconda punta come l’esterno in una certa maniera». In porta? «Ancora Scuffet».

L’incognita granata

Scalpita intanto Lapadula. «Per la prima volta si è allenato con la squadra», svela il tecnico rossoblù. «Parlerò con lui. Credo voglia venire a Salerno per stare vicino ai compagni anche se non può ancora giocare». Per una sfida così importante serve il sostegno di tutti, sia tecnico che morale. Anche perché il Cagliari sa che troverà un ambiente particolarmente caldo allo stadio Arechi, oltre a una squadra agguerrita. «È bello e stimolante giocare in piazze così calde. L’incognita più grande, semmai, è il modo in cui giocherà la Salernitana visto che Inzaghi ha iniziato da quattordici giorni». Ma stavolta più che mai, conterà il modo in cui giocherà il Cagliari.

