Snowboard: la medaglia sfugge a Matteoli 

Ieri si sono assegnate le medaglie in altre tre gare, oltre a sci e pattinaggio. Ha il sapore amaro del fiele la finale di Big Air di snowboard per Ian Matteoli. Il 20enne piemontese non riesce ad agguantare una medaglia al Mottolino di Livigno, nonostante le aspettative della vigilia, e chiude quinto, a sei punti pieni dalla medaglia di bronzo in una gara che vede l'Asia occupare tutto il podio. Doppietta di giapponesi, Kira Kumura e Ryoma Kimata, a precedere il cinese Yiming Su, bronzo. Oggi tocca alle donne, mentre Matteoli dovrebbe partecipare anche alla prova di slopestyle.

Discipline nordiche

Nello sci di fondo, la Svezia ha dominato lo skiathlon femminile (10 km a tecnica classica e altri 10 a tecnica libera): prima Frida Karlsson, seconda Ebba Andersson. Il podio interamente scandinavo è stato completato dalla norvegese Heidi Weng. La prima delle italiane, Martina Di Centa, figlia del due volte campione olimpico Giorgio, è arrivata 28ª. Oggi ci prova Federico Pellegrino nella prova maschile. “Sorpresa” a Predazzo nel salto dal trampolino Hs107: non ha vinto la slovena Nika Prevc, portabandiera venerdì e autrice dei quattro migliori punteggi nelle prove nonché leader della coppa del mondo di specialità. Si è dovuta accontentare della piazza d'onore dietro la norvegese Anna Odine Stroem e davanti alla nipponica Nozomi Maruyama. Annika Sieff, unica azzurra, ha chiuso 19ª.

Speranze

Nel curling, ieri una vittoria e una sconfitta Stefania Constantini e Amos Mosaner battuto 9-4 dalla Svezia, prima del riscatto con la Norvegia (6-5, rimontando da 3-5). Oggi settimo e ottavo match per blindare le semifinali: la classifica vede gli azzurri terzi con 4-2. Oggi debutta anche il biathlon in cui l’Italia coltiva legittime ambizioni.

Azzurri in gara oggi

Sci alpino . Discesa libera F (Sofia Goggia, Federica Bignone, Nicol Delago, Laura Pirovano) alle 11.30 .

Snowboard . Slalom gigante paral-lelo F: Elisa Caffont, Ja- smin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle, qualificazioni dalle 9, finali dalle 13. Slalom gigante parallelo M: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March, qualificazioni dalle 9.30, finali dalle 13.20.

Sci di fondo . Skiathlon M: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino, alle 12.30;

Biathlon . Staffetta mista: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, alle 14.05;

Curling . Doppio misto: Italia (Stefania Constantini e Amos Mosaner)-Rep. Ceca alle 14.35 e Italia-Gran Bretagna alle 19.05;

Pattinaggio di velocità . 5000 metri M: Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, alle 16;

Slittino . Singolo M: Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler, alle 17 (Heat 3 ) e 18.34 (Heat 4);

Snowboard . Big Air F, Marilù Poluzzi, qualificazioni (19.30).

