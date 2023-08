Snobbato il decreto contro i rincari selvaggi: un volo costa 400 euro 

Per niente intimorite dal decreto contro il caro-voli, le compagnie aeree continuano a premere sull’acceleratore: un biglietto sulle rotte del contro esodo, tra l’Isola e i principali aeroporti italiani, costa quasi 400 euro. Nel prossimo weekend viaggiare tra Cagliari e Milano costa almeno 370 euro per chi sceglie Ryanair, e 300 euro (per i turisti) sugli aerei di Ita Airways, che garantisce la continuità territoriale nello scalo del capoluogo. Sulla stessa tratta la compagnia di bandiera, visti i pochi posti a disposizione (domenica e lunedì tutto esaurito), addirittura propone collegamenti con scalo a Roma a 684 euro.

La battaglia

Eppure nei giorni scorsi il Governo ha varato il contestato (dalle compagnie) decreto per limitare gli algoritmi che definiscono i prezzi dei biglietti. Le tariffe non potranno superare il triplo di quella media registrata su ogni rotta nazionale «di collegamento con le isole», durante «un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità».

In questi casi sarà inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato: un’abitudine segnalata dall’Enac, che dopo un monitoraggio dei siti delle compagnie aeree aveva rilevato come la tariffa fluttuasse a seconda della geolocalizzazione e dei dispositivi elettronici (iPhone, tablet) utilizzati per prenotare i biglietti.

Le proteste

Dopo il provvedimento, Ryanair ha minacciato di ridurre il suo impegno in Italia. E nei giorni scorsi è scesa in campo anche l’associazione europea delle compagnie aeree, Airlines for Europe, che si è rivolta alla Commissione Ue perché chiarisca «con l’Italia» l’impatto del decreto sul mercato europeo del trasporto aereo «libero e deregolamentato». E, lamentando un possibile effetto domino in altri Paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere e fissare i propri prezzi e servizi. Per il ministero delle Imprese e del Made in Italy, però, le misure annunciate sono «pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori».

Il ministero ha ribadito di essere intervenuto dopo «fenomeni speculativi» evidenziati dal Garante della concorrenza nelle tratte di collegamento con Sardegna e Sicilia.

Nell’ultimo anno gli aumenti dei biglietti aerei hanno raggiunto picchi del 70%, nonostante il prezzo del carburante per gli aerei sia precipitato. Rispetto al 2022 – rileva la Iata, associazione internazionale che riunisce le compagnie - è sceso in media del 30%. Ma la riduzione dei costi per ora non si è tradotta in nessuno sconto per i passeggeri. Anzi. I rincari sono diventati l’ostacolo più grande per la stagione turistica in corso.

