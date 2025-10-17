Snai, il Mandrolisai guarda al futuro 

Il rilancio della Barbagia Mandrolisai è stato al centro della visita di ieri, ad Atzara e Sorgono, della presidente della Regione Alessandra Todde insieme agli assessori alla Programmazione Giuseppe Meloni e alla sanità Armando Bartolazzi. «Tutti uniti per migliorare sanità, scuole e mobilità sul territorio», sottolineano i vertici regionali. L’incontro, promosso dalla Comunità montana Barbagia-Mandrolisai, è stato dedicato alla proposta progettuale della nuova strategia di sviluppo locale (Snai) che vede il territorio impegnato in più progetti insieme all’Asl 3. «Si tratta dell’avvio di un percorso che auspichiamo porti a risultati positivi», dice Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente dell’ente montano.

Il progetto

L’architetto Francesco Licheri presenta la rete Snai: in fase di affido il taxi sociale per il trasporto di persone fragili alle strutture sanitarie e il Movueus per i giovanissimi nei principali istituti scolastici. E poi il potenziamento della telemedicina con nuovi infermieri e ostetriche di comunità, già operativi al fianco dei “Case manager”, e il sostegno a comparto vitivinicolo, agricoltura e allevamento. «La Snai nasce per superare i gap dell’area del Gennargentu. È l’inizio di un percorso pluriennale che va sostenuto», dice Licheri.

Il dibattito

In platea, gli studenti dell’istituto agrario di Sorgono, sindaci, i commissari di Areus Angelo Serusi e Asl 3 Angelo Zuccarelli, imprenditori. L’imprenditore suinicolo Salvatore Frongia e il presidente del Consorzio di tutela del Mandrolisai, Massimiliano Mura, hanno posto l’accento su varie criticità. «Abbiamo campagne prive di energia elettrica, serve un supporto costante alle imprese», ha detto Mura. «Come facciamo a utilizzare intelligenza artificiale e robotica senza la rete internet? - ha aggiunto il dirigente scolastico Luca Tedde -. Qua la rete non c’è proprio e priviamo i giovani di ulteriori opportunità».Cinzia Littera ha chiesto un maggiore sostegno per i musei. «A distanza di due anni - ha evidenziato Gianfranca Salvai del comitato Sos - dall’ultimo incontro con la presidente Todde persistono la carenza di medici e diverse criticità nell’ospedale San Camillo. Perché non replicare la convenzione dei medici cubani come in Calabria?». Paola Raspitzu, direttrice amministrativa Asl, ha spiegato: «Sono 120 le famiglie del territorio raggiunte dagli infermieri di comunità. Al San Camillo sono varie le migliorie in campo, ci candidiamo ad avere la nuova scuola di robotica». Sono intervenuti i sindaci Francesco Carta (Ortueri), Pierpaolo Sau (Tonara), Franco Zedde (Sorgono), Gian Cristian Melis (Desulo), Costantino Tidu (Teti). Todde ha invitato al dialogo, ha richiamato gli sforzi sulla sanità: «I problemi strutturali non si risolvono in un anno e mezzo».

